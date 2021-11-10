В Германии не рекомендуют прививку вакциной Moderna людям до 30 лет

Немецкая вакцинационная комиссия (Stiko) рекомендовала прививать людей в возрасте до 30 лет только препаратом Biontech/Pfizer.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Исследования показали, что воспаление сердечной мышцы и перикарда наблюдалось чаще у мальчиков и молодых мужчин, а также у девушек и молодых женщин после вакцинации препаратом Moderna, чем после прививки вакциной Biontech, сообщили в Stiko.

Рекомендации по вакцинации от COVID-19 будут соответственно обновлены.

Согласно имеющимся на сегодняшний день отчетам о безопасности, течение воспаления сердечной мышцы и перикарда "преимущественно легкое", пишет Stiko.

Однако у лиц старше 30 лет не существует повышенного риска развития воспаления сердечной мышцы и перикарда после вакцинации препаратом Moderna.

Беременным женщинам будут предлагать вакцины по выбору в зависимости от их возраста.