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В Германии не рекомендуют прививку вакциной Moderna людям до 30 лет

Среда, 10 ноября 2021, 12:00

Немецкая вакцинационная комиссия (Stiko) рекомендовала прививать людей в возрасте до 30 лет только препаратом Biontech/Pfizer.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Исследования показали, что воспаление сердечной мышцы и перикарда наблюдалось чаще у мальчиков и молодых мужчин, а также у девушек и молодых женщин после вакцинации препаратом Moderna, чем после прививки вакциной Biontech, сообщили в Stiko.

Рекомендации по вакцинации от COVID-19 будут соответственно обновлены.

Согласно имеющимся на сегодняшний день отчетам о безопасности, течение воспаления сердечной мышцы и перикарда "преимущественно легкое", пишет Stiko.

Однако у лиц старше 30 лет не существует повышенного риска развития воспаления сердечной мышцы и перикарда после вакцинации препаратом Moderna.

Беременным женщинам будут предлагать вакцины по выбору в зависимости от их возраста.

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Германия Вакцины
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