Меркель попросила Путіна вплинути на Мінськ через ситуацію з мігрантами

На тлі напруженої ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі і Польщі канцлерка Німеччини Ангела Меркель попросила російського президента Владіміра Путіна використати свій вплив на Мінськ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це", - написав у Twitter речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel hat heute mit Präsident Putin zur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze telefoniert. Sie unterstrich, dass die Instrumentalisierung von Migranten durch das belarussische Regime unmenschlich und inakzeptabel sei und bat Präs. Putin, auf dieses einzuwirken. — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 10, 2021

Як зазначається на сайті Кремля, Путін у свою чергу запропонував обговорити проблеми з мігрантами на кордоні в прямих контактах держав-членів ЄС з Мінськом.

Меркель і Путін домовились продовжити розмову на цю тему.

Нагадаємо, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі і залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю.