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Меркель попросила Путіна вплинути на Мінськ через ситуацію з мігрантами

Середа, 10 листопада 2021, 13:24

На тлі напруженої ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі і Польщі канцлерка Німеччини Ангела Меркель попросила російського президента Владіміра Путіна використати свій вплив на Мінськ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це", - написав у Twitter речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Як зазначається на сайті Кремля, Путін у свою чергу запропонував обговорити проблеми з мігрантами на кордоні в прямих контактах держав-членів ЄС з Мінськом.

Меркель і Путін домовились продовжити розмову на цю тему.

Нагадаємо, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі і залучити Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю.

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Меркель Путін шантаж мігрантами
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