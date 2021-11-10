Меркель попросила Путина повлиять на Минск из-за ситуации с мигрантами

На фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши канцлер Германии Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина использовать свое влияние на Минск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канцлер Меркель позвонила сегодня президенту Путину о ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - написал в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Kanzlerin #Merkel hat heute mit Präsident Putin zur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze telefoniert. Sie unterstrich, dass die Instrumentalisierung von Migranten durch das belarussische Regime unmenschlich und inakzeptabel sei und bat Präs. Putin, auf dieses einzuwirken. — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 10, 2021

Как отмечается на сайте Кремля, Путин в свою очередь предложил обсудить проблемы с мигрантами на границе в прямых контактах государств-членов ЕС с Минском.

Меркель и Путин договорились продолжить разговор на эту тему.

Напомним, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.