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Меркель попросила Путина повлиять на Минск из-за ситуации с мигрантами

Среда, 10 ноября 2021, 13:24

На фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши канцлер Германии Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина использовать свое влияние на Минск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канцлер Меркель позвонила сегодня президенту Путину о ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - написал в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин в свою очередь предложил обсудить проблемы с мигрантами на границе в прямых контактах государств-членов ЕС с Минском.

Меркель и Путин договорились продолжить разговор на эту тему.

Напомним, эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.

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Меркель Путин шантаж мигрантами
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