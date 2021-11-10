Чеська прокуратура попросила позбавити чинного прем’єра депутатського імунітету

Чеський прокурор Ярослав Шароч попросив нижню палату парламенту зняти імунітет з чинного прем’єра і переобраного депутата Андрея Бабіша у справі "Гніздо лелеки".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Ceske Noviny.

"9 листопада 2021 року від міської прокуратури в Празі до Палати депутатів парламенту Чеської Республіки було надіслано запит щодо притягнення до відповідальності депутата у справі, відомій у ЗМІ як "Гніздо лелеки", – сказав речник прокуратури Праги Алеш Цимбала.

Запит має розглядатися комітетом Палати депутатів з питань мандата та імунітету.

Відповідно до конституції, депутат або сенатор не може бути притягнутий до відповідальності без згоди палати, до якої він входить. Раніше Палата депутатів уже двічі дозволяла переслідування Бабіша, спочатку у вересні 2017 року, а потім у січні 2018 року в новому складі після парламентських виборів, на яких Бабіша переобрали.

Крім Бабіша, у справі про 50-мільйонну субсидію на будівництво рекреаційного конференц-комплексу "Гніздо лелеки" звинувачують також його колишню консультантку Яну Надьову. Їх звинувачують у заподіянні шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу та шахрайстві з грантами. Вони заперечують свою провину.

У справі спочатку звинувачували 11 осіб, у тому числі членів родини Бабіша. Шароч поступово припинив переслідування всіх обвинувачених. Однак у грудні 2019 року колишній генпрокурор Павел Земан відновив кримінальне переслідування Бабіша та Надьової після перегляду справи. При цьому він підтвердив, що переслідування близьких Бабіша однозначно закінчено.

Справа проти Бабіша, мільярдера, який володіє хімічною, харчовою, сільськогосподарською та медіагрупою Agrofert, стосувалася субсидії у 2 мільйони євро, яку десять років тому ЄС виділив на будівництво конференц-центру "Гніздо лелеки" за межами Праги.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Поліція заявила, що Бабіш передав право власності на компанії своїй дружині і іншим родичам, аби вона відповідала умовам фінансування, призначених для малих підприємств. Він заперечував, що скоїв будь-які правопорушення.