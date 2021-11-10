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Чешская прокуратура попросила лишить действующего премьера депутатского иммунитета

Среда, 10 ноября 2021, 13:51

Чешский прокурор Ярослав Шароч попросил нижнюю палату парламента снять иммунитет с действующего премьера и переизбранного депутата Андрея Бабиша по делу "Гнездо аиста".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Ceske Noviny.

"9 ноября 2021 года от городской прокуратуры в Праге в Палату депутатов парламента Чешской Республики был направлен запрос о привлечении к ответственности депутата по делу, известному в СМИ как "Гнездо аиста", – сказал спикер прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Запрос должен рассматриваться комитетом Палаты депутатов по вопросам мандата и иммунитета.

Согласно конституции депутат или сенатор не может быть привлечен к ответственности без согласия палаты, в которую он входит. Ранее Палата депутатов уже дважды разрешала преследование Бабиша сначала в сентябре 2017 года, а затем в январе 2018 года в новом составе после парламентских выборов, на которых Бабиша переизбрали.

Кроме Бабиша, по делу о 50-миллионной субсидии на строительство рекреационного конференц-комплекса "Гнездо аиста" обвиняют также его бывшую консультантку Яну Надеву. Их обвиняют в нанесении ущерба финансовым интересам Европейского Союза и мошенничестве с грантами. Они отрицают свою вину.

По делу первоначально обвиняли 11 человек, в том числе членов семьи Бабиша. Шароч постепенно прекратил преследование всех обвиняемых. Однако в декабре 2019 года бывший генпрокурор Павел Земан возобновил уголовное преследование Бабиша и Надевой после пересмотра дела. При этом он подтвердил, что преследование близких Бабиша однозначно окончено.

Дело против Бабиша, миллиардера, владеющего химической, пищевой, сельскохозяйственной и медиагруппой Agrofert, касалось субсидии в 2 миллиона евро, которую десять лет назад ЕС выделил на строительство конференц-центра "Гнездо аистов" за пределами Праги.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинное имение, которое решило переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза в поддержку малого бизнеса.

Полиция заявила, что Бабиш передал право собственности на компании своей супруге и другим родственникам, чтобы она отвечала условиям финансирования, предназначенным для малых предприятий. Он отрицал, что совершил какие-либо правонарушения.

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Чехия
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