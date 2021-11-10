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Литва направила додаткові сили на кордон із Білоруссю

Середа, 10 листопада 2021, 17:41

Литовська поліція направила додаткові сили на кордон із Білоруссю для допомоги прикордонникам після того, як в країні почав діяти надзвичайний стан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише LRT.

"Вони приходять на допомогу прикордонникам, які охороняють кордон, і ще один момент - це здійснення заходів, передбачених законом про надзвичайний стан", - сказав генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела агентству BNS.

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Він повідомив, що надіслати додаткові сили попросили поліцію у прикордонному відомстві, точна чисельність співробітників поліції не розкривається.

За його словами, кількість співробітників поліції була надіслана "з урахуванням конкретного прохання прикордонників саме для цього регіону".

Поки що складно спрогнозувати, як довго додаткові сили допомагатимуть прикордонникам.

Наразі прикордонникам також допомагають військові, їхня точна кількість також не розголошується.

Сейм Литви запровадив з 10 листопада надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через посилення "шантажу мігрантами", він буде діяти місяць.

Ще з кінця липня, з першим загостренням міграційної кризи, у Литві оголосили екстремальну ситуацію державного масштабу.

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шантаж мігрантами Білорусь Польща
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