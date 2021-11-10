Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва направила дополнительные силы на границу с Беларусью

Среда, 10 ноября 2021, 17:41

Литовская полиция направила дополнительные силы на границу с Беларусью для помощи пограничникам после того, как в стране начало действовать чрезвычайное положение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет LRT.

"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент – это осуществление мер, предусмотренных законом о чрезвычайном положении", – сказал генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела агентству BNS.

Читайте также
Президент Евросовета выступил за укрепление границы ЕС за счет блока, как хотят Литва и Польша

Он сообщил, что послать дополнительные силы попросили полицию в пограничном ведомстве, точная численность сотрудников полиции не раскрывается.

По его словам, количество сотрудников полиции было направлено "с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона".

Пока сложно спрогнозировать, как долго дополнительные силы будут помогать пограничникам.

Пограничникам также помогают военные, их точное количество также не разглашается.

Сейм Литвы ввел с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за усиления "шантажа мигрантами", оно будет действовать месяц.

Еще с конца июля, с первым обострением миграционного кризиса, в Литве была объявлена ​​экстремальная ситуация государственного масштаба.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шантаж мигрантами Беларусь Польша
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"