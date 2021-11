Байден і президентка Єврокомісії обговорили протидію Лукашенковому "шантажу мігрантами"

Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч, під час якої одним з ключових питань була ситуація на кордоні Білорусі та східних країн-членів ЄС.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда". Білий дім ще не публікував заяв за підсумками зустрічі.

За її словами, під час зустрічі обговорили низку питань, у тому числі ситуацію на кордоні з Білоруссю.

"Це гібридна атака, не міграційна криза. На початку наступного тижня ми швидко розширимо санкції проти Білорусі. ЄС і США будуть співпрацювати з країнами походження мігрантів і над санкціями проти авіакомпаній третіх країн, залучених до перевезення", - зазначила президентка Єврокомісії.

I had a productive meeting with @POTUS at the White House⁰

We touched upon a series of issues including the situation at the border with Belarus⁰

This is a hybrid attack. Not a migration crisis



Beginning of next week, we will very quickly expand our sanctions against Belarus. pic.twitter.com/nsdCVLbyk4