Байден і президентка Єврокомісії обговорили протидію Лукашенковому "шантажу мігрантами"
Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч, під час якої одним з ключових питань була ситуація на кордоні Білорусі та східних країн-членів ЄС.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда". Білий дім ще не публікував заяв за підсумками зустрічі.
За її словами, під час зустрічі обговорили низку питань, у тому числі ситуацію на кордоні з Білоруссю.
"Це гібридна атака, не міграційна криза. На початку наступного тижня ми швидко розширимо санкції проти Білорусі. ЄС і США будуть співпрацювати з країнами походження мігрантів і над санкціями проти авіакомпаній третіх країн, залучених до перевезення", - зазначила президентка Єврокомісії.
I had a productive meeting with @POTUS at the White House⁰— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 10, 2021
We touched upon a series of issues including the situation at the border with Belarus⁰
This is a hybrid attack. Not a migration crisis
Beginning of next week, we will very quickly expand our sanctions against Belarus. pic.twitter.com/nsdCVLbyk4
Вона додала, що обговорювали також напругу в Ірландії у контексті труднощів, спричинених виходом Британії з ЄС.
"Президент Байден і я погодилися з необхідністю зберігати мир і стабільність на острові Ірландія", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб перетину кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому. У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.
Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
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