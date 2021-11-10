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Байден і президентка Єврокомісії обговорили протидію Лукашенковому "шантажу мігрантами"

Середа, 10 листопада 2021, 20:06

Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч, під час якої одним з ключових питань була ситуація на кордоні Білорусі та східних країн-членів ЄС. 

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда". Білий дім ще не публікував заяв за підсумками зустрічі.

За її словами, під час зустрічі обговорили низку питань, у тому числі ситуацію на кордоні з Білоруссю. 

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"Це гібридна атака, не міграційна криза. На початку наступного тижня ми швидко розширимо санкції проти Білорусі. ЄС і США будуть співпрацювати з країнами походження мігрантів і над санкціями проти авіакомпаній третіх країн, залучених до перевезення", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що обговорювали також напругу в Ірландії у контексті труднощів, спричинених виходом Британії з ЄС.

"Президент Байден і я погодилися з необхідністю зберігати мир і стабільність на острові Ірландія", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб перетину кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому. У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах. 

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

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