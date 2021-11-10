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Байден и глава Еврокомиссии обсудили противодействие "шантажу мигрантами" Лукашенко

Среда, 10 ноября 2021, 20:06

Президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели встречу, во время которой одним из ключевых вопросов была ситуация на границе Беларуси и восточных стран-членов ЕС.

Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда". Белый дом еще не публиковал заявление по итогам встречи.

По её словам, во время встречи обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на границе с Беларусью.

"Это гибридная атака, не миграционный кризис. В начале следующей недели мы быстро расширим санкции против Беларуси. ЕС и США будут сотрудничать со странами происхождения мигрантов и над санкциями против авиакомпаний третьих стран, вовлеченных в перевозку", - отметила глава Еврокомиссии.

Обсуждали также напряжение в Ирландии в контексте трудностей, вызванных выходом Британии из ЕС.

"Президент Байден и я согласились с необходимостью сохранять мир и стабильность на острове Ирландия", – отметила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток пересечения границы, оказавшихся неудачными, они разбили лагерь и с тех пор остаются в нем. В Польше говорят, что с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.

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