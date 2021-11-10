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Посли ЄС затвердили п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка - ЗМІ

Середа, 10 листопада 2021, 15:59

Посли ЄС у середу затвердили всі критерії для схвалення п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Робота над списками тепер прискориться", - зазначив журналіст.

За його інформацією, політичне схвалення санкції, ймовірно, отримають на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 15 листопада. Фактична публікація рішення, тобто набуття чинності санкцій, очікується трохи згодом.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Європейський Союз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ та авіакомпанію "Белавіа".

Новий раунд санкцій спрямований проти білоруських чиновників, які, на думку ЄС, організували прибуття мігрантів як помсту за санкції щодо Мінська через порушення прав людини.

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