Під час пожежі в ковідній лікарні в Румунії загинули двоє людей

В результаті пожежі в ковідній лікарні румунського міста Плоєшті загинули двоє пацієнтів, медсестра отримала опіки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє румунський портал Digi24.

Пожежа спалахнула невдовзі після 4 ранку у четвер.

"Пожежу було ліквідовано за короткий час, але, на жаль, двоє людей, які перебували в цій частині будівлі, зовнішній частині інфекційної лікарні, померли. Проводиться слідство, щоб точно встановити причину та обставини, що призвели до цієї трагедії", - повідомили в пожежній службі.

Як зазначається, загинули пацієнти 74 і 75 років. Медсестра отримала опіки.

Ще 15 пацієнтів евакуювали, вони не постраждали.

Як зазначається, декілька місяців тому лікарня не пройшла пожежної перевірки і була оштрафована. З того часу проблеми з пожежною безпекою усунуті не були.

Це не перша пожежа у лікарні в Румунії. У жовтні пожежа забрала життя сімох людей у відділенні інтенсивної терапії лікарні в східному місті Констанца. У лютому в столиці Бухаресті внаслідок пожежі загинули четверо пацієнтів. У листопаді минулого року 10 людей загинули внаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії районної лікарні Пятра-Нямц.