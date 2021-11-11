Во время пожара в ковидной больнице в Румынии погибли два человека

В результате пожара в ковидной больнице румынского города Плоешти погибли двое пациентов, медсестра получила ожоги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает румынский портал Digi24.

Пожар вспыхнул вскоре после 4 утра в четверг.

"Пожар был ликвидирован за короткое время, но, к сожалению, два человека, находившиеся в этой части здания, внешней части инфекционной больницы, скончались. Проводится следствие, чтобы точно установить причину и обстоятельства, приведшие к этой трагедии" - сообщили в пожарной службе.

Как отмечается, погибли пациенты 74 и 75 лет. Медсестра получила ожоги.

Еще 15 пациентов были эвакуированы, они не пострадали.

Как отмечается, несколько месяцев назад больница не прошла пожарную проверку и была оштрафована. С тех пор проблемы с пожарной безопасностью устранены не были.

Это не первый пожар в больнице в Румынии. В октябре огонь унес жизни семи человек в отделении интенсивной терапии больницы в восточном городе Констанца. В феврале в столице Бухаресте в результате пожара погибли четыре пациента. В ноябре прошлого года 10 человек погибли в результате пожара в отделении интенсивной терапии районной больницы Пятра-Нямц.