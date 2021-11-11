Латвия ввела уголовную ответственность за получение поддельного COVID-сертификата

Сейм Латвии в четверг одобрил в окончательном чтении поправки в Уголовный закон, установив уголовную ответственность за получение поддельного сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенную болезнь или результаты тестирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Delfi.

Закон предусматривает наказание за такое нарушение в виде лишения свободы сроком до одного года, краткосрочного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.

От уголовной ответственности могут быть освобождены те, кто добровольно сообщит о произошедшем после совершения уголовного преступления и будет активно содействовать его расследованию.

Закон также усиливает ответственность за предложение или передачу материальных ценностей, собственности или других благ лично или через посредника сотруднику государственного или муниципального учреждения, не являющегося государственным должностным лицом.

Предусмотрено, что такое нарушение также будет наказываться лишением свободы сроком до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом. До этого времени наказание за такое нарушение законом не предусматривалось.

Сейчас вакцинация является единственным доступным инструментом борьбы с распространением COVID-19. Это также является ключевым условием для предоставления эпидемиологически безопасных услуг, а также безопасных условий труда, необходимых как для экономики, так и для непрерывного функционирования учреждений, отмечается в обосновании изменений в инструкции к законопроекту.

Новый порядок также будет применяться в случае распространения других заболеваний, способных ограничить вакцинацию, отмечают авторы изменений в закон.

Напомним, ранее правительство Латвии утвердило новые правила, согласно которым для привитых и переболевших коронавирусом с 15 ноября отменят многие ограничения.