Естонія додатково обмежила масові заходи через епідемію коронавірусу

Уряд Естонії додатково посилив обмеження для масових заходів, що проводяться за "коронавірусною" перепусткою, знизивши максимальну кількість учасників у приміщеннях до 1000 осіб і надворі - 2000 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Нові обмеження почнуть діяти з наступного понеділка, 15 листопада.

"Хоча у нас спостерігається тенденція до зменшення рівня захворюваності, ми дуже близько до порогових значень", - зазначила прем’єрка Кая Каллас, додавши, що загалом заходів такого масштабу і так майже не проводять.

Досі для заходів, куди допуск здійснюється за ковід-сертифікатом, було дозволено збирати максимум 6000 людей у приміщенні і до 12 000 надворі.

Також в уряді вирішили, що люди, щеплені вакцинами AstraZeneca і Jannsen, можуть звертатися за підсилюючою дозою через 5 місяців з часу останнього щеплення.

В Естонії повністю вакциновані від коронавірусу близько 56% дорослого населення, тоді як в середньому в країнах блоку - 65%.

Донедавна Естонія, її балтійські сусіди та Болгарія з Румунією були серед перших у ЄС за показниками захворюваності, але останнім часом ситуація суттєво погіршилася у ще низці країн.