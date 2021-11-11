Эстония дополнительно ограничила массовые меры из-за эпидемии коронавируса

Правительство Эстонии дополнительно усилило ограничения для массовых мероприятий, проводимых по "коронавирусному" пропуску, снизив максимальное количество участников в помещениях до 1000 человек и на улице - 2000 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Новые ограничения начнут действовать со следующего понедельника, 15 ноября.

"Хотя у нас наблюдается тенденция к уменьшению уровня заболеваемости, мы очень близки к пороговым значениям", - отметила премьер Кая Каллас, добавив, что в целом мер такого масштаба и так почти не проводят.

До сих пор для мероприятий, куда допуск осуществляется по ковид-сертификату, было разрешено собирать максимум 6000 человек в помещении и до 12 000 на улице.

Также в правительстве решили, что люди, привитые вакцинами AstraZeneca и Jannsen, могут обращаться за усиливающей дозой через 5 месяцев со времени последней прививки.

В Эстонии полностью вакцинировано от коронавируса около 56% взрослого населения, тогда как в среднем в странах блока – 65%.

До недавнего времени Эстония, ее балтийские соседи и Болгария с Румынией были среди первых в ЕС по показателям заболеваемости, но в последнее время ситуация существенно ухудшилась еще в ряде стран.