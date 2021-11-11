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Укр / Рус

Сейм Латвии окончательно одобрил запрет георгиевских лент на публичных мероприятиях

Четверг, 11 ноября 2021, 17:31

Латвийский Сейм после двух лет дискуссий окончательно одобрил запрет георгиевских лент на публичных мероприятиях, поддержав соответствующие изменения в закон "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" и в закон "О собраниях, шествиях и пикетах".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Решение было принято 46 голосами против 30.

Одобренные изменения дополняют уже существующие запреты на использование флага и другой символики СССР, республик бывшего СССР и символики нацистской Германии, формы, указывающей на принадлежность к военным или правоохранительным структурам или элементам формы.

Указанные символы можно использовать, если это не предполагает прославления тоталитарных режимов или оправдания их преступлений для образовательных, научных или художественных целей.

В начале дискуссий о запрете руководитель комиссии Сейма по правам человека и публичных дел Артусс Кайминьш обосновывал, что у Латвии есть все основания считать георгиевскую ленту символом идеологии, угрожающей демократической системе и безопасности страны.

Депутат Николай Кабанов предложил сделать исключение на использование георгиевской ленты на мероприятиях в местах военных захоронений и мероприятиях с участием иностранных дипломатов, но Сейм отверг это предложение.

В дискуссии депутаты, отстаивая запрет, аргументировали, что это символ Российской империи, впоследствии продолживший символизировать имперскую политику государства, в значительной степени русифицировавшую Латвию и на долгие годы оккупировавшую ее.

Вспомнили и об Украине: депутат Янис Домбрава подчеркнул, что теперь лента стала символом нового империализма, в результате которого погибли уже тысячи человек на востоке Украины.

Перед этим в конце сентября Сейм поддержал запрет во втором чтении.

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Латвия
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