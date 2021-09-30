Сейм Латвії у другому читанні схвалив заборону георгіївської стрічки на публічних заходах

Сейм Латвії у другому читанні підтримав поправки до законодавства, які передбачають заборону на використання георгіївських стрічок на святкових заходах, зборах, ходах і пікетах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У другому читанні затверджені зміни до закону "Про безпеку публічних розважальних і святкових заходів" і до закону "Про збори, ходи і пікети".

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Голова комісії Сейму з прав людини Артусс Кайміньш підкреслив, що до цих законопроєктів не було подано в другому читанні жодної поправки, і це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному третьому читанні.

Кайміньш зазначає зміни настроїв: рік тому в першому читанні з цього питання були бурхливі дебати в парламенті.

Автор ідеї ввести таку заборону - парламентська фракція Національного об'єднання.

Кайміньш раніше пояснив, що, беручи до уваги агресію Росії в Україні і її тоталітарну ідеологію щодо республік колишнього СРСР, у Латвії є всі підстави бачити достатню загрозу своїй демократичній системі і безпеки.

"Заборона георгіївської стрічки обмежила б такі прояви ідеології. Ми повинні показати нашу позицію проти використання цих стрічок на публічних заходах", - відзначав Кайміньш.

Нині у Латвії заборонене використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків СС і радянської символіки під час публічних заходів, за винятком випадків, коли мета їх використання не пов'язана з прославлянням тоталітарних режимів або виправданням скоєних кримінальних злочинів.