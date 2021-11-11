30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС через "белорусский" маршрут, прибыли в Финляндию

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение опубликовали в официальном Twitter, комментируя материал немецкого Die Welt о том, что многие мигранты на границе Беларуси и ЕС намерены попасть в Финляндию.

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения – Центральная Европа", - сообщили пограничники.

Suomeen on saapunut Valko-Venäjän kautta muutamia kymmeniä ihmisiä (30). Tilanne on vakaa, sitä seurataan ja tietoa vaihdetaan. Pääkohteet ovat Keski-Euroopassa.@iltasanomat https://t.co/Eg8jcxrHkY — Rajavartiolaitos (@rajavartijat) November 11, 2021

Два дня назад, во вторник, миграционная служба Migri сообщала, что в страну "белорусским" маршрутом попали около 20 искателей убежища.

Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.

Как известно, с 8 ноября к границе Беларуси с Польшей подошла беспрецедентно большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются в нем. 11 ноября в Польше сообщили о новых попытках силового пересечения границы.

ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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