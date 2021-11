Південь Ісландії сколихнув значний землетрус, з епіцентром біля вулкана Гекла

На півдні Ісландії зафіксували відчутний землетрус, його магнітуда становила 5,2.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV та агентство AFP.

Землетрус зареєстрували після 1 години дня за місцевим часом. Епіцентр знаходився на південний схід від столиці Рейк’явіка в районі гори Vatnafjöll, поруч з вулканом Гекла.

"Поштовхи були добре відчутні у багатьох південних районах та у столиці", - зазначили у національному метеорологічному агентстві.

Про руйнування та постраждалих повідомлень не надходило.

На думку експертки-вулканолога Крістін Йонсдоттір, землетрус радше спровокований рухом тектонічних плит, ніж вулканічними процесами.

Today's event M5.2 was in a similar location (probably slightly farther E) as the M5.9 in 1987. This is only 7 km S of Hekla but still within the S Iceland seismic zone & thus most likely caused by plate motion and not volcanic deformation.#monitoring @Vedurstofan https://t.co/erk4pg5oZE