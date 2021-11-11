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Південь Ісландії сколихнув значний землетрус, з епіцентром біля вулкана Гекла

Четвер, 11 листопада 2021, 20:20

На півдні Ісландії зафіксували відчутний землетрус, його магнітуда становила 5,2. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV та агентство AFP.

Землетрус зареєстрували після 1 години дня за місцевим часом. Епіцентр знаходився на південний схід від столиці Рейк’явіка в районі гори Vatnafjöll, поруч з вулканом Гекла.

 
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"Поштовхи були добре відчутні у багатьох південних районах та у столиці", - зазначили у національному метеорологічному агентстві. 

Про руйнування та постраждалих повідомлень не надходило. 

На думку експертки-вулканолога Крістін Йонсдоттір, землетрус радше спровокований рухом тектонічних плит, ніж вулканічними процесами.

Нагадаємо, з 19 березня 2021 року в Ісландії після близько 800-річної перерви почав вивергатися вулкан Фаградальсф’ядль. Його пробудженню передували тисячі дрібних і декілька відчутних землетрусів. Після шести місяців активності, у вересні, він майже припинив вивергати лаву, але, на думку вулканологів, про остаточне завершення виверження говорити поки рано. 

Невдовзі після початку виверження вулкан став популярним місцем туризму.

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Ісландія
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