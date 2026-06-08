ЄС запровадив санкції проти Ірану за блокування Ормузької протоки

Рада Європейського Союзу у понеділок схвалила нові санкції проти двох фізичних та однієї юридичної особи з Ірану за порушення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Зазначається, що нові обмеження схвалили в рамках розширеної правової бази, яка передбачає санкції проти осіб та організацій, причетних до порушення свободи судноплавства.

Рада ЄС внесла до санкційного списку Командування провінції Хормозган ВМС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

ВМС КВІР взяли під контроль Ормузьку протоку та запровадили систему стягнення плати за прохід, згідно з якою судна тепер повинні надавати документи, що ідентифікують особу, а також інформацію про вантаж та пункт призначення. Ці дані передаються Командуванню провінції Хормозган. Використовуючи цю інформацію, підрозділ КВІР перевіряє судна та визначає, яким з них дозволено проходити протокою, іноді після сплати збору.

Крім того, ЄС запровадив санкції проти Мохаммеда Акбарзаде та Хаміда Хоссейні за підтримку дій Ірану, що перешкоджають законному транзитному проходу та свободі судноплавства.

Акбарзаде є заступником командувача з політичних питань ВМС КВІР, Хоссейні – представником Профспілки експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану. Вважається, що ці посадовці просувають стягнення зборів із суден, які хочуть пройти Ормузькою протокою.

Підсанкційні особи підлягають заморожуванню активів. Також забороняється надавати їм кошти чи економічні ресурси, як безпосередньо, так і опосередковано. Крім того, до всіх фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Минулого тижня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану, звинувативши її в тому, що вона допомагає іранському уряду обходити західні санкції.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не пропонує і не обговорює питання щодо скасування санкцій проти Ірану виключно в обмін на відкриття Ормузької протоки.