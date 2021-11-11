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На юге Исландии произошло значительное землетрясение, с эпицентром возле вулкана Гекла

Четверг, 11 ноября 2021, 20:20

На юге Исландии зафиксировали значительное землетрясение, его магнитуда составляла 5,2.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV и агентство AFP.

Землетрясение зарегистрировали после 1 часа дня по местному времени. Эпицентр находился юго-восточнее столицы Рейкьявика в районе горы Vatnafjöll, рядом с вулканом Гекла.

 

"Толчки были хорошо ощутимы во многих южных районах и столице", - отметили в национальном метеорологическом агентстве.

О разрушениях и пострадавших сообщениях не поступало.

По мнению экспертки-вулканолога Кристин Йонсдоттир, землетрясение скорее спровоцировано движением тектонических плит, чем вулканическими процессами.

Напомним, с 19 марта 2021 года в Исландии после около 800-летнего перерыва начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль. Его пробуждению предшествовали тысячи мелких и несколько ощутимых землетрясений. После шести месяцев активности, в сентябре, он почти перестал извергать лаву, но, по мнению вулканологов, об окончательном завершении извержения говорить пока рано.

Вскоре после начала извержения вулкан стал популярным местом туризма.

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Исландия
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