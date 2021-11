На юге Исландии произошло значительное землетрясение, с эпицентром возле вулкана Гекла

На юге Исландии зафиксировали значительное землетрясение, его магнитуда составляла 5,2.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV и агентство AFP.

Землетрясение зарегистрировали после 1 часа дня по местному времени. Эпицентр находился юго-восточнее столицы Рейкьявика в районе горы Vatnafjöll, рядом с вулканом Гекла.

"Толчки были хорошо ощутимы во многих южных районах и столице", - отметили в национальном метеорологическом агентстве.

О разрушениях и пострадавших сообщениях не поступало.

По мнению экспертки-вулканолога Кристин Йонсдоттир, землетрясение скорее спровоцировано движением тектонических плит, чем вулканическими процессами.

Today's event M5.2 was in a similar location (probably slightly farther E) as the M5.9 in 1987. This is only 7 km S of Hekla but still within the S Iceland seismic zone & thus most likely caused by plate motion and not volcanic deformation.#monitoring @Vedurstofan https://t.co/erk4pg5oZE