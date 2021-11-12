Кулеба розповів про підсумки візиту до США і нову хартію стратегічного партнерства

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів подробиці візиту до США, де відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства та була підписана нова хартія стратегічного партнерства України та США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це документ важливий для безпеки та добробуту нашої держави. Нова хартія – це стратегія розвитку відносин України та США на наступні 10 років. США закріпили підтримку України у протидії російській агресії, подальшу оборонну співпрацю, надання Україні озброєння", - сказав Кулеба.

США також взяли зобов’язання зберігати санкції до відновлення територіальної цілісності України та підтвердили підтримку України щодо курсу на вступ в НАТО.

Кулеба розповів, що домовився із держсекретарем США Ентоні Блінкіном проводити такі засідання комісії регулярно ,наступна зустріч робочих груп відбудеться у 2022 році у Києві.

За його словами, на зустрічах у Вашингтоні велися переговори щодо трьох основних блоків: безпека України, торгівельно-економічні відносини і реформи в Україні.

"Скрізь ми фокусували увагу партнерів на необхідності консолідованого стримування Росії і невідкладної підтримки обороноздатності України", - сказав Кулеба.

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