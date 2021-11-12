Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба розповів про підсумки візиту до США і нову хартію стратегічного партнерства

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:18

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів подробиці візиту до США, де відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства та була підписана нова хартія стратегічного партнерства України та США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Це документ важливий для безпеки та добробуту нашої держави. Нова хартія – це стратегія розвитку відносин України та США на наступні 10 років. США закріпили підтримку України у протидії російській агресії, подальшу оборонну співпрацю, надання Україні озброєння", - сказав Кулеба.

Читайте також
США не вважають, що Росія "використовує газ як зброю", попри проблеми на енергоринку

США також взяли зобов’язання зберігати санкції до відновлення територіальної цілісності України та підтвердили підтримку України щодо курсу на вступ в НАТО.

Кулеба розповів, що домовився із держсекретарем США Ентоні Блінкіном проводити такі засідання комісії регулярно ,наступна зустріч робочих груп відбудеться у 2022 році у Києві.

За його словами, на зустрічах у Вашингтоні велися переговори щодо трьох основних блоків: безпека України, торгівельно-економічні відносини і реформи в Україні.

"Скрізь ми фокусували увагу партнерів на необхідності консолідованого стримування Росії і невідкладної підтримки обороноздатності України", - сказав Кулеба.

Читайте також - "Велике перезавантаження": чого чекати від нового формату відносин України та США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Кулеба
powered by lun.ua

Статті

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ"

Громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни. Проте шансів, що ці вибори покладуть край політичній кризі, небагато. Радше навпаки.
12 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Гібридна зброя нового типу: чому міграційна криза у Білорусі несе загрозу також Україні

Те, що створила на кордоні з ЄС Білорусь (чи, ймовірно, Росія білоруськими руками) – це не про біженців.
11 листопада 2021 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"