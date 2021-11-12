Кулеба рассказал об итогах визита в США и новой хартии стратегического партнерства

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подробностях визита в США, где состоялось заседание Комиссии стратегического партнерства, и была подписана новая хартия стратегического партнерства Украины и США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это документ важный для безопасности и благосостояния нашего государства. Новая хартия - это стратегия развития отношений Украины и США на следующие 10 лет. США закрепили поддержку Украины в противодействии российской агрессии, дальнейшему оборонному сотрудничеству, предоставлению Украине вооружения", - сказал Кулеба.

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США также обязались сохранять санкции до восстановления территориальной целостности Украины и подтвердили поддержку Украины относительно курса на вступление в НАТО.

Кулеба рассказал, что договорился с госсекретарем США Энтони Блинкином проводить такие заседания комиссии регулярно, следующая встреча рабочих групп состоится в 2022 году в Киеве.

По его словам, на встречах в Вашингтоне велись переговоры по трем основным блокам: безопасность Украины, торгово-экономические отношения и реформы в Украине.

"Везде мы фокусировали внимание партнеров на необходимости консолидированного сдерживания России и безотлагательной поддержки обороноспособности Украины", – сказал Кулеба.

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