Пояснюємо, як затяжна політична криза у Болгарії допомагає Кремлю

За пару днів - 14 листопада, громадяни Болгарії обиратимуть одночасно президента та парламент країни.

Чому криза у країні може лише поглибитися після виборів читайте в статті експерта Національного інституту стратегічних досліджень Артема Филипенка Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ".

На посаду президента Болгарії претендують 23 особи, проте фаворит у перегонів лише один – чинний президент Румен Радев.

Питання полягає лише в тому, чи отримає Радев перемогу в першому турі.

Для перемоги у першому турі Радеву потрібна не лише висока підтримка, але й висока явка – більше 50%.

І от тут і зберігається ключова інтрига. Зокрема, під питанням – участь у виборах літніх людей, які можуть уникнути голосування, побоюючись захворіти на COVID-19.

Швидше за все, Радев зуміє перемогти і у другому турі.

І це – далеко не найкраща новина для України.

Хоча зовнішньополітичні питання майже відсутні в сучасній передвиборчій риториці, очевидно, що Радев не змінив своє позитивне ставлення до Росії. І його вплив на політичну ситуацію лише підсилиться на тлі неспроможності політичних партій сформувати нову коаліцію та призначити уряд.

А швидше за все, так і буде – треті за рік парламентські вибори мають усі шанси знову виявитися невдалими.

Соціологічні опитування свідчать: результат виборів може бути таким самим несприятливим, як і на виборах у квітні та липні. Шанси на формування коаліції "протестних" партій залишаються примарними. Як і після квітневих та липневих виборів, ані "протестні", ані "системні" політичні сили не матимуть достатньо мандатів, аби сформувати уряд.

Певний шанс на формування коаліції та вихід з політичної кризи полягає лише у другому місці партії "Продовжуємо зміни".

В такому випадку ця партія отримає мандат на формування уряду. Завдяки більш поміркованій програмі "Продовжуємо зміни" буде простіше проводити коаліційні переговори, аніж популістам із "Има такъв народ".

Детальніше про політичні розклади у Болгарії читайте в матеріалі Артема Филипенка Курс на поглиблення кризи: чому нові вибори у Болгарії лише посилять "друзів РФ".