Объясняем, как затяжной политический кризис в Болгарии помогает Москве

Через пару дней - 14 ноября, граждане Болгарии будут выбирать одновременно президента и парламент страны.

Почему кризис в стране может только усугубиться после выборов читайте в статье эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко Курс на углубление кризиса: почему новые выборы в Болгарии лишь усилят "друзей РФ".

На пост президента Болгарии претендуют 23 человека, однако фаворит у гонки только один – действующий президент Румен Радев.

Вопрос состоит лишь в том, одержит ли Радев победу в первом туре.

Для победы в первом туре Радеву нужна не только высокая поддержка, но высокая явка – более 50%.

И вот тут-то и сохраняется ключевая интрига. В частности, под вопросом – участие в выборах пожилых людей, которые могут избежать голосования, опасаясь заболеть COVID-19.

Скорее всего, Радев сумеет победить и во втором туре.

И это далеко не лучшая новость для Украины.

Хотя внешнеполитические вопросы почти отсутствуют в современной предвыборной риторике, очевидно, что Радев не изменил своего позитивного отношения к России. И его влияние на политическую ситуацию только усилится на фоне несостоятельности политических партий сформировать новую коалицию и назначить правительство.

А, скорее всего, так и будет – третьи за год парламентские выборы имеют все шансы снова оказаться неудачными.

Социологические опросы свидетельствуют: результат выборов может оказаться таким же неблагоприятным, как и на выборах в апреле и июле. Шансы на формирование коалиции "протестных" партий остаются призрачными. Как и после апрельских и июльских выборов, ни "протестные", ни "системные" политические силы не будут иметь достаточно мандатов, чтобы сформировать правительство.

Определенный шанс на формирование коалиции и выход из политического кризиса состоит лишь во втором месте партии "Продолжаем перемены".

В таком случае эта партия получит мандат на формирование правительства. Благодаря более умеренной программе "Продолжаем изменения" будет проще проводить коалиционные переговоры, чем популистам из "Има такъв народ".

Детальнее о политических раскладах в Болгарии читайте в материале Артема Филипенко Курс на углубление кризиса: почему новые выборы в Болгарии лишь усилят "друзей РФ".