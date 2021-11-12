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Єврокомісія подала на Ірладію в суд через небезпечну питну воду

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:08

Європейська комісія заявила у п'ятницю, що вирішила подати на Ірландію до Суду Європейського Союзу за недотримання вимог директиви щодо питної води.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

"Директива вимагає від держав-членів забезпечити, щоб вода, призначена для споживання людьми, була корисною та чистою", - йдеться у заяві Єврокомісії.

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"В Ірландії рівень хімічної сполуки тригалометанів у питній воді давно перевищує параметричне значення, встановлене в Директиві про питну воду у низці зон водопостачання по всій країні", - додали в ЄК.

Ці хімічні речовини утворюються у питній воді у процесі дезінфекції. Перевищення параметричного значення тригалометанів може спричинити потенційні ризики для здоров'я людини.

Відзначається, що безпечний рівень перевищений у 30 зонах водопостачання Ірландії, де обслуговується понад 200 000 осіб.

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Ірландія Суд ЄС
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