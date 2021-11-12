Еврокомиссия подала на Ирладию в суд из-за опасной питьевой воды
Европейская комиссия заявила в пятницу, что решила подать на Ирландию в Суд Европейского Союза за несоблюдение требований директивы по питьевой воде.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
"Директива требует от государств-членов обеспечить, чтобы вода, предназначенная для потребления людьми, была полезна и чиста", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
"В Ирландии уровень химического соединения тригалометанов в воде давно превышает параметрическое значение, установленное в Директиве о питьевой воде в ряде зон водоснабжения по всей стране", - добавили в ЕК.
Эти химические вещества образуются в воде в процессе дезинфекции. Превышение параметрического значения тригалометанов может привести к потенциальным рискам для здоровья человека.
Отмечается, что безопасный уровень превышен в 30 зонах водоснабжения Ирландии, где обслуживается более 200 000 человек.