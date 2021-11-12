Греция остается открытой, в том числе и для невакцинированных украинцев.

Греция сохранила условия въезда для украинцев, действовавшие для наших граждан до сих пор.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Греция осталась открытой для украинцев. Наши граждане могут путешествовать в эту страну при тех же условиях, что и раньше", - отметил Кулеба в Twitter.

Согласно порталу МИД о путешествиях, по обнародованной 12 ноября информации Службы гражданской авиации Греции условия въезда для граждан Украины остаются без изменений.

Для въезда в Грецию граждане Украины должны заполнить форму PLF (бланк локации пассажира) на сайте travel.gov.gr за 24 часа до пересечения границы.

Украинцы должны предъявить сертификат о прививках с указанием информации, что прошло 14 дней со времени полной вакцинации против Covid-19 (допустимые вакцины: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm и др.) или отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный тест на антиген, или справку о перенесенной коронавирусной болезни.

Пассажиры могут иметь при себе в цифровой или напечатанной форме европейский цифровой сертификат Covid-19, а также цифровые сертификаты третьих стран, в том числе в приложении "Дія" с QR-кодом с информацией о вакцинации или результате последнего теста - экспресс-тест (48 часов) или ПЦР-тест (72 часа).

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Каждому въезжающему в Грецию, независимо от наличия у него вышеуказанных свидетельств, проводится экспресс-тестирование на Covid-19.

В случае отказа гражданина от прохождения теста компетентные органы имеют право запретить въезд в страну.

Греция стала 14-й страной ЕС, которая сохранила возможности въезда для украинцев.

Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье "Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев".