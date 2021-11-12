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Укр / Рус

Истребители стран НАТО перехватили два бомбардировщика РФ над Северным морем

Пятница, 12 ноября 2021, 16:50

Два бельгийских истребителя F-16, отвечающих за мониторинг воздушного пространства Нидерландов, в пятницу перехватили два российских бомбардировщика Ту-160 в небе над Северным морем.

Об этом сообщили Королевские ВВС Нидерландов в своем Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что российские бомбардировщики двигались с севера. Оба F-16 недолго сопровождали их, пока они не приблизились к зоне ответственности британских воздушных сил. После этого британские ВВС взяли на себя сопровождение.

Ранее в пятницу за российскими бомбардировщиками наблюдали военные самолеты из Норвегии.

Бельгия и Нидерланды несут общую ответственность за наблюдение за воздушным пространством Бенилюкса. Они чередуются каждые несколько недель. В эти дни за наблюдение ответственны бельгийские ВВС.

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Россия Норвегия Нидерланды Великобритания
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