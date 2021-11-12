Истребители стран НАТО перехватили два бомбардировщика РФ над Северным морем

Два бельгийских истребителя F-16, отвечающих за мониторинг воздушного пространства Нидерландов, в пятницу перехватили два российских бомбардировщика Ту-160 в небе над Северным морем.

Об этом сообщили Королевские ВВС Нидерландов в своем Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что российские бомбардировщики двигались с севера. Оба F-16 недолго сопровождали их, пока они не приблизились к зоне ответственности британских воздушных сил. После этого британские ВВС взяли на себя сопровождение.

De inzet is beëindigd. De F-16's van @BeAirForce hebben de twee Russische toestellen onderschept nadat ze in 🇳🇱 verantwoordelijkheidsgebied kwamen. Inmiddels heeft @RoyalAirForce het overgenomen. — Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) November 12, 2021

Ранее в пятницу за российскими бомбардировщиками наблюдали военные самолеты из Норвегии.

Бельгия и Нидерланды несут общую ответственность за наблюдение за воздушным пространством Бенилюкса. Они чередуются каждые несколько недель. В эти дни за наблюдение ответственны бельгийские ВВС.