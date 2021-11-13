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Меркель закликала вакцинуватися на тлі рекордного рівня захворюваності у Німеччині

Субота, 13 листопада 2021, 13:44

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала нещеплених людей переглянути своє рішення та пройти курс вакцинації.

Про це вона заявила у відеозверненні у суботу, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Попереду на нас чекають важкі тижні, і ви можете бачити, що я дуже хвилююся. Терміново прошу всіх, хто ще не був вакцинований: будь ласка, подумайте", - сказала Меркель.

Семиденний рівень захворюваності на коронавірус у Німеччині виріс до найвищого рівня з початку пандемії - до 277,4 на 100 тисяч осіб. Рекорд третьої хвилі пандемії у грудні минулого року становив 197,6.

Федеральний уряд та лідери 16 земель Німеччини мають зустрітися наступного тижня та обговорити жорсткіші обмеження.

"Нам завжди допомагало, коли землі і федеральний уряд працювали разом і дотримувалися єдиних правил", - сказала Меркель.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини знову зробив безкоштовними експрес-тести на коронавірус, щоб посилити боротьбу з поширенням COVID-19.

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Німеччина Вакцини Меркель
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