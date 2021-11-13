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У Чорному морі пройшли навчання за участі України, США, Туреччини та Румунії

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Субота, 13 листопада 2021, 16:02

Українські Військово-морські сили провели тренування з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України, пише "Європейська правда".

У тренуваннях, зокрема, був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління "Mount Whitney". Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 "Poseidon" та гелікоптер.

 

Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер "Слов’янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко". 

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу.

 

Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій.

Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.

Нагадаємо, у Чорному морі перебувають американський есмінець USS Porter і командно-штабний корабель USS Mount Whitney.

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