В Черном море прошли учения с участием Украины, США, Турции и Румынии.

Украинские военно-морские силы провели тренировки с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины, пишет "Европейская правда".

В тренировках, в частности, был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 "Poseidon" и вертолет.

В общей сложности в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса.

Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.