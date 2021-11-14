Мігранти і білоруси закидали польських охоронців кордону камінням - міноборони Польщі

У ніч на неділю мігранти, які хочуть перетнути кордон Польщі з території Білорусі, закидали польських солдатів та офіцерів щебенем.

Про це повідомило міністерство оборони Польщі, пише "Європейська правда".

"Вночі солдатів та офіцерів закидали щебенем мігранти, які намагалися потрапити до Польщі. Мігрантам не вдалося прорватися на польську сторону", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter. Де саме трапився інцидент, не уточнюється.

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

В іншому повідомленні міністерство розповіло про ще один інцидент, під час якого на околицях Шудзялува офіцери білоруських спецслужб двічі закидали камінням польських солдатів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин розповів у своєму Twitter, що в останні дні з'явилася інформація про те, що до кордону привозять щебінь та каміння від білоруських будівельних компаній. Було помічено кілька вантажівок з таким вантажем.

Поліція окремо опублікувала у Twitter фотографії поліцейської машини, пошкодженої під час штурму мігрантів на кордоні.

"На жаль, сьогодні вночі ми зафіксували агресивну поведінку. Камені полетіли з Білорусі у бік поліцейських, поцілили у поліцейського та пошкоджено поліцейську машину. На щастя, поліцейський мав шолом на голові, який його захистив", - сказано у повідомленні.

Dzisiejszej nocy niestety odnotowaliśmy kilka agresywnych zachowań. Ze strony Białorusi w kierunku policjantów poleciały kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczęście miał na głowie hełm, który go ochronił. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю 14 листопада готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону. Мігранти отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб, заявили польські прикордонники.

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