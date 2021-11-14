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Мигранты и белорусы забросали польских охранников границы камнями - минобороны Польши

Воскресенье, 14 ноября 2021, 13:07

В ночь на воскресенье мигранты, желающие пересечь границу Польши с территории Беларуси, забросали польских солдат и офицеров щебнем.

Об этом сообщило министерство обороны Польши, пишет "Европейская правда".

"Ночью солдат и офицеров забросали щебнем мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Где именно произошел инцидент, не уточняется.

В другом сообщении министерство рассказало об еще одном инциденте, во время которого в окрестностях Шудзялува офицеры белорусских спецслужб дважды забросали камнями польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал в своем Twitter, что в последние дни появилась информация о том, что к границе привозят щебень и камни от белорусских строительных компаний. Было замечено несколько грузовиков с таким грузом.

Полиция отдельно опубликовала в Twitter фотографии полицейской машины, поврежденной во время штурма мигрантов на границе.

"К сожалению, сегодня ночью мы зафиксировали агрессивное поведение. Камни полетели из Беларуси в сторону полицейских, попали в полицейского и повреждена полицейская машина. К счастью, полицейский имел шлем на голове, который его защитил", - сказано в сообщении.

Польская пограничная служба считает, что белорусская сторона в воскресенье 14 ноября готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы. Мигранты получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб, заявили польские пограничники.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами
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