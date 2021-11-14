Путін заявив, що готовий сприяти вирішенню кризи на кордоні з Білоруссю
Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва готова сприяти вирішенню міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.
Про це Путін сказав в ефірі телеканалу "Россия 1", його цитує видання "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".
Путін назвав звинувачення на адресу Росії в міграційній кризі бажанням перекласти проблеми "з хворої голови на здорову", а причиною кризи він вважає дії європейських країн.
"Вони самі у цьому винні. Я сказав чому: і з політичних, і з військових, і з економічних міркувань. Самі створили умови того, щоб тисячі та сотні тисяч людей поїхали. А тепер шукають винних, щоб зняти з себе відповідальність за події, що відбуваються", - заявив Путін.
При цьому, за його словами, Москва готова допомогти, "якщо від неї щось залежатиме".
"Коли ми чуємо заяви чи звинувачення на нашу адресу, хочу всім сказати: займіться своїми внутрішніми проблемами, не перекладайте ні на кого свої власні питання, які підлягають вирішенню вашими відомствами відповідного спрямування. Але ми готові всіляко сприяти цьому, якщо, звісно, від нас тут щось залежатиме", - заявив російський президент.
Росія - ключовий союзник Білорусі, яка, як стверджує Європейський Союз, відповідальна за створення міграційної кризи на кордоні з Польщею.
Росія заперечує причетність Москви та Мінська до ситуації з мігрантами і заявляє, що криза спровокована діями Заходу на Близькому Сході.
Цього тижня канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела дві телефонні розмови з Путіним щодо ситуації на білорусько-польському кордоні і просила його вплинути.