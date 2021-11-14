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Путін заявив, що готовий сприяти вирішенню кризи на кордоні з Білоруссю

Неділя, 14 листопада 2021, 15:24

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва готова сприяти вирішенню міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це Путін сказав в ефірі телеканалу "Россия 1", його цитує видання "Коммерсант", повідомляє "Європейська правда".

Путін назвав звинувачення на адресу Росії в міграційній кризі бажанням перекласти проблеми "з хворої голови на здорову", а причиною кризи він вважає дії європейських країн.

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"Вони самі у цьому винні. Я сказав чому: і з політичних, і з військових, і з економічних міркувань. Самі створили умови того, щоб тисячі та сотні тисяч людей поїхали. А тепер шукають винних, щоб зняти з себе відповідальність за події, що відбуваються", - заявив Путін.

При цьому, за його словами, Москва готова допомогти, "якщо від неї щось залежатиме". 

"Коли ми чуємо заяви чи звинувачення на нашу адресу, хочу всім сказати: займіться своїми внутрішніми проблемами, не перекладайте ні на кого свої власні питання, які підлягають вирішенню вашими відомствами відповідного спрямування. Але ми готові всіляко сприяти цьому, якщо, звісно, ​​від нас тут щось залежатиме", - заявив російський президент.

Росія - ключовий союзник Білорусі, яка, як стверджує Європейський Союз, відповідальна за створення міграційної кризи на кордоні з Польщею. 

Росія заперечує причетність Москви та Мінська до ситуації з мігрантами і заявляє, що криза спровокована діями Заходу на Близькому Сході.

Цього тижня канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела дві телефонні розмови з Путіним щодо ситуації на білорусько-польському кордоні і просила його вплинути.

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