Лавров звинуватив Захід у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні спровокована діями Заходу на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", главу МЗС Росії цитує агентство "Интерфакс".

"Ноги ростуть із тієї політики, яку західні країни, включаючи НАТО та країни Євросоюзу, проводили багато років щодо Близького Сходу та півночі Африки, намагаючись нав'язати їм найкраще життя за західними зразками", - заявив Лавров.

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"Тому головна відповідальність за врегулювання кризи з мігрантами зараз лежить на тих, хто створив умови для того, щоб ця криза вибухнула", - додав глава МЗС РФ.

Тако Лавров натякнув, що ЄС міг би платити Білорусі за стримування мігрантів.

"Вчора на деяких політологічних дискусіях говорили: а чому, коли з Туреччини йшли біженці, ЄС виділив фінансування, щоб вони залишалися на території Турецької республіки. Чому не можна допомагати також білорусам?" - додав російський міністр.

Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

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Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.