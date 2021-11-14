Путин заявил, что готов содействовать разрешению кризиса на границе с Беларусью

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Об этом Путин сказал в эфире телеканала "Россия 1", его цитирует издание "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".

Путин назвал обвинения в адрес России в миграционном кризисе желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую", а причиной кризиса он считает действия европейских стран.

"Они сами в этом виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей уехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события," - заявил Путин.

При этом, по его словам, Москва готова помочь, "если от нее что-нибудь будет зависеть".

"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, подлежащие решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - заявил российский президент.

Россия – ключевой союзник Беларуси, которая, как утверждает Европейский Союз, ответственна за создание миграционного кризиса на границе с Польшей.

Россия отрицает причастность Москвы и Минска к ситуации с мигрантами и заявляет, что кризис спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель провела два телефонных разговора с Путиным по поводу ситуации на белорусско-польской границе и просила его повлиять.