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Британия готова перебросить в Украину 600 военных из-за угрозы вторжения России - The Mirror

Воскресенье, 14 ноября 2021, 15:58

Британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию издания.

Подразделения SAS (Special Air Service) и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов, отмечает издание.

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Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава МИ-6 сообщили британскому правительству, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Сейчас формируются британские силы в составе членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-той базирующейся в Олдершоте десантно-штурмовой бригады.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо высадиться с парашютом. Они подготовились для обоих случаев", - заявил источник издания.

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Путин предупредил, что незапланированные учения НАТО в Черном море представляют серьезный вызов для Москвы, и что у России нет ничего общего с кризисом на границе Беларуси.

Американские чиновники ранее предупредили европейских союзников о потенциальном вторжении в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

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