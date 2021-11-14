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У Болгарії троє пацієнтів з COVID-19 загинули у пожежі, яка ймовірно, виникла через цигарку

Неділя, 14 листопада 2021, 16:52

Троє чоловіків загинули внаслідок пожежі у ковідному відділенні лікарні у місті Слівен на півдні Болгарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Пожежа спалахнула уночі і зачепила тільки одну палату, її швидко погасили.

Шістьох пацієнтів із сусідніх палат переведели до інших палат лікарні, повідомив начальник регіонального управління пожежної безпеки Володимир Демірєв.

Пожежники знайшли мертвими двох чоловіків. Третій пацієнт отримав важкі опіки та був доставлений до іншої лікарні, де пізніше помер.

Причина пожежі з'ясовується, але найімовірніше її спричинила запалена пацієнтом цигарка, йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я.

Понад 8000 пацієнтів із COVID-19, у тому числі 700 у відділеннях інтенсивної терапії, проходять лікування у болгарських лікарнях.

У Болгарії найнижчий рівень вакцинації в Європейському союзі та один із найвищих показників смертності від COVID-19.

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