В Болгарии трое пациентов с COVID-19 погибли в пожаре, который, вероятно, возник из-за сигареты

Трое мужчин погибли в результате пожара в ковидном отделении больницы в городе Сливен на юге Болгарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Пожар вспыхнул ночью и задел только одну палату, его быстро погасили.

Шестерых пациентов из соседних палат перевели в другие палаты больницы, сообщил начальник регионального управления пожарной безопасности Владимир Демирев.

Пожарные нашли мертвыми двое мужчин. Третий пациент получил тяжелые ожоги и был доставлен в другую больницу, где позже скончался.

Причина пожара выясняется, но вероятнее всего его вызвала зажженная пациентом сигарета, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Более 8000 пациентов с COVID-19, в том числе 700 в отделениях интенсивной терапии, проходят лечение в болгарских больницах.

В Болгарии самый низкий уровень вакцинации в Европейском союзе и один из самых высоких показателей смертности от COVID-19.