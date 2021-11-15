У Ліверпулі біля жіночої клініки вибухнуло таксі з пасажиром, затримали трьох підозрюваних

У Британії почали розслідування вибуху таксі, в якому одна людина загинула і одна отримала поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Інцидент стався близько 11 години ранку 14 листопада біля будівлі жіночої клініки і у часі співпав з проведенням хвилин пам’яті до Неділі пам’яті - дня, коли у Британії вшановують внесок своїх громадян у Першій та Другій світовій війні та інших конфліктах.

Пасажир таксі загинув на місці, його особа ще не відома. Поранений водій встиг вибратись з машини до того, як вона загорілась після вибуху. Його госпіталізували, стан чоловіка стабільний.

"Мої думки з усіма, кого зачепив нинішній жахливий випадок у Ліверпулі", - відреагував прем’єр Борис Джонсон.

Детективи контртерористичного відділу повідомили про затримання трьох підозрюваних, які могли бути причетні до інциденту - чоловіків віком 21, 26 і 29 років. Їх заарештували у районі Кенсінгтон. Інших деталей наразі не повідомляють.