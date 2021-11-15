В Ливерпуле взорвалось такси с пассажиром, задержаны троих подозреваемых

В Британии начали расследование взрыва такси в Ливерпуле, в котором один человек погиб и один получил ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел около 11 часов утра 14 ноября у здания женской клиники и во времени совпал с проведением минут памяти в Воскресенье памяти - дня, когда в Британии вспоминают вклад своих граждан в Первой и Второй мировой войне и других конфликтах.

Пассажир такси погиб на месте, его личность еще не известна. Раненый водитель успел выбраться из машины до того, как она загорелась после взрыва. Его госпитализировали, состояние мужчины стабильное.

"Мои мысли со всеми, кого задел нынешний ужасный случай в Ливерпуле", - отреагировал премьер Борис Джонсон.

Детективы контртеррористического отдела сообщили о задержании трех подозреваемых, которые могли быть причастны к инциденту – мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет. Их арестовали в районе Кенсингтон. Другие детали пока не сообщаются.