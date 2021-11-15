Во Франции возобновляется суд над экс-премьером Фийоном и его женой

Во Франции начинают апелляционное рассмотрение дела бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и его супруги и заместителя Марка Жуло - по поводу фиктивного трудоустройства, которое повредило президентской кампании Фийона в 2017 году и закончилось обвинительным приговором.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Второй процесс происходит почти через полтора года после приговора экс-премьера за хищение публичных средств к пяти годам лишения свободы, из которых два – реального срока, 375 тысяч евро штрафа и запрета на 10 лет претендовать на выборные должности. Пенелопу Фийон приговорили к трем годам условно, 375 тысяч евро штрафу и двум годам запрета претендовать на выборные должности, а Марка Жуло - трем годам условно, 20 тысяч евро штрафу и пяти годам запрета избираться. После приговора все трое подали апелляцию.

Апелляционный суд Парижа будет рассматривать дело до 30 ноября. 67-летний Фийон должен будет заново объяснить три контракта для своей супруги Пенелопы как помощницы в парламенте, подписанные им лично и его заместителем Жюло в период с 1998 по 2013 год.

Вдобавок супругов Фийон судят за трудоустройство в парламенте своих двоих детей и контракт Пенелопы Фийон как "литературной советницы" издания la Revue des deux mondes, принадлежащего другу Фийона, миллиардеру Марку Лядрейту де Лашарьер, в 2012-2013 годах, который признан частично фиктивным. Еще одно дело касается ссуды в размере 50 тысяч евро, о которой Фийон вовремя не сообщил в соответствующий орган.

В сентябре 2021 года стало известно еще об одном расследовании против Фийона, которое ведется с 2017 года - об условиях контракта парламентского помощника Маэля Ренуара в 2013-2015 годах.

Детальнее на эту тему – в статье: Зарплата жены довела до суда: в чем обвиняют бывшего премьера Франции.