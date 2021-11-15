Ірак анонсував перший репатріаційний рейс для своїх громадян, які застрягли у Білорусі

Ірак у четвер 18 листопада організує перший рейс для своїх громадян, які хочуть виїхати з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву речника МЗС Іраку Ахмеда аль-Шаафа в коментарі іракським ЗМІ наводять декілька європейських видань, серед яких Deutsche Welle та литовський мовник LRT.

"Ірак здійснить перший рейс для тих, хто хоче добровільно повернутися, 18 листопада", - повідомив він.

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Речник не уточнив, скільки людей зможуть повернутись цим рейсом. За його словами, Іраку відомо про 571 свого громадянина серед мігрантів, які застрягли на білорусько-польському кордоні і висловили бажання добровільно повернутись на батьківщину.

Ще у серпні Iraqi Airlines призупинили рейси між Багдадом і Мінськом, але багато охочих скористатись "білоруським маршрутом" для потрапляння до ЄС почали летіти з пересадками - через Туреччину, Катар, ОАЕ та Єгипет. Повідомляється, що зараз дозволили рейси в один бік - до Багдада, щоб ті хто хоче повернутись з Білорусі, міг це зробити.

У неділю "Белавіа", якій загрожують санкції ЄС за роль у розпалюванні штучної міграційної кризи, заявила, що з цього дня перестає приймати громадян Іраку, Сирії, Ємену та Афганістану на рейси з Дубая до Білорусі та посилить перевірку документів.

Як відомо, 15 листопада ЄС очікувано схвалить новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи на східному кордоні ЄС. За даними ЗМІ, під санкції можуть потрапити у тому числі міністр закордонних справ Владімір Макей, авіакомпанія "Белавіа" та головний аеропорт країни.

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