Ирак анонсировал первый репатриационный рейс для своих граждан, застрявших в Беларуси

Ирак в четверг 18 ноября организует первый рейс для своих граждан, желающих уехать из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление пресс-секретаря МИД Ирака Ахмеда аль-Шаафа в комментарии иракским СМИ приводят несколько европейских изданий, среди которых Deutsche Welle и литовский вещатель LRT.

"Ирак совершит первый рейс для тех, кто хочет добровольно вернуться, 18 ноября", - сообщил он.

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Спикер не уточнил, сколько людей смогут вернуться этим рейсом. По его словам, Ираку известно о 571 своем гражданине среди мигрантов, которые застряли на белорусско-польской границе и выразили желание добровольно вернуться на родину.

Еще в августе Iraqi Airlines приостановили рейсы между Багдадом и Минском, но многие желающие воспользоваться "белорусским маршрутом" для попадания в ЕС начали лететь с пересадками – через Турцию, Катар, ОАЭ и Египет. Сообщается, что сейчас разрешили рейсы в одну сторону - в Багдад, чтобы те, кто хочет вернуться из Беларуси, мог это сделать.

В воскресенье "Белавиа", которой грозят санкции ЕС за роль в разжигании искусственного миграционного кризиса, заявила, что с этого дня перестает принимать граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана на рейсы из Дубая в Беларусь и усилит проверку документов.

Как известно, 15 ноября ЕС предположительно одобрит новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса на восточной границе ЕС. По данным СМИ, под санкции могут попасть, в том числе, министр иностранных дел Владимир Макей, авиакомпания "Белавиа" и главный аэропорт страны.

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