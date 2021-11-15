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У столиці Молдови за щеплення від COVID-19 на вихідних дарували ваучери до ресторанів

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:52

У Кишиневі протягом дводенного марафону вакцинації від коронавірусу за щеплення пропонували ваучери на 500 леїв (близько 740 гривень) для відвідання ресторанів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Заохочувальну акцію організувала мерія у співпраці з кількома ресторанами. Щеплення можна було зробити в автобусі, обладнаному під медпункт, який розмістили в сквері у центрі міста. 

 

Ваучер можливо буде використати в одному з шести закладів протягом наступних трьох днів. При цьому, ресторани-учасники акції виділили для цих людей окрему зону, оскільки загалом для доступу у ресторани вже вимагається ковід-сертифікат, якого у щойно щеплених громадян ще немає. 

Скористались пропозицією за два дні 288 людей.

Мер Кишинева Іон Чебан заявив, що схожі проєкти обговорюють не лише з ресторанами, а й іншим бізнесом. 

Показники охоплення вакцинацією у Кишиневі - найвищі в країні. За останніми заявами мера, це вже близько 39%, тоді як в країні - 25%.

У Молдові пік осінньої хвилі епідемії вочевидь минув в кінці жовтня з показниками близько 2000 нових випадків за добу, відтоді добовий приріст заражень поступово спадає.

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Молдова Коронавірус
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