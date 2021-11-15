В столице Молдовы за прививку от COVID-19 на выходных дарили ваучеры в рестораны

В Кишиневе в течение двухдневного марафона вакцинации от коронавируса за прививку предлагали ваучеры на 500 леев (около 740 гривен) для посещения ресторанов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Поощрительную акцию организовала мэрия в сотрудничестве с несколькими ресторанами. Прививку можно было сделать в автобусе, оборудованном под медпункт, который разместили в сквере в центре города.

Ваучер можно будет использовать в одном из шести заведений в течение следующих трех дней. При этом рестораны-участники акции выделили для этих людей отдельную зону, поскольку для доступа в рестораны уже требуется ковид-сертификат, которого у только что привитых граждан еще нет.

Воспользовались предложением за два дня 288 человек.

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что схожие проекты обсуждают не только с ресторанами, но и другим бизнесом.

Показатели охвата вакцинацией в Кишиневе – самые высокие в стране. По последним заявлениям мэра, это уже около 39%, тогда как в стране – 25%.

В Молдове пик осенней волны эпидемии, очевидно, прошел в конце октября с показателями около 2000 новых случаев в сутки, с тех пор суточный прирост заражений постепенно спадает.