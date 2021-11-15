Вибух у Ліверпулі: таксист запобіг теракту, замкнувши смертника в авто - ЗМІ

Завдяки "героїчним зусиллям" водія таксі з Ліверпуля вдалося уникнути "жахливої катастрофи" в неділю, що могла призвести до численних жертв.

Про це заявила мер міста Джоан Андерсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Андерсон похвалила дії таксиста за те, що він "замкнув двері" перед вибухом. Пасажир таксі загинув на місці, а таксист був доставлений до лікарні.

"Водій таксі у своїх героїчних зусиллях зумів відвернути те, що могло стати абсолютно жахливою катастрофою. Ми знаємо, що таксист замкнув двері. Наша подяка йому", - сказала Андерсон.

Вона додала, чоловік не отримав травм, небезпечних для життя, і він у "стабільному" стані та одужує.

Особа загиблого пасажира офіційно не встановлена. Поліція також поки не оголошувала інцидент спробою теракту, хоча розслідування проводить підрозділ по боротьбі з тероризмом.

Правоохоронці повідомили, що трьох чоловіків - 29, 26 і 21 років - затримали в районі міста Кенсінгтон пізно в неділю.

Таблоїд Daily Mail із посиланням на джерела пише, що таксист Девід Перрі підібрав пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору. У соборі мав завершитися парад на День Пам’яті, у якому взяли участь тисячі військових, ветеранів та перших осіб міста.

Коли пасажир таксі побачив, що дороги заблоковані, він попросив замість цього відвезти його у центр міста.

"Коли вони проїжджали жіночу клініку, він сказав зупинити там. Була майже 11 ранку. Девід помітив, що у пасажира до одягу причеплені якісь дроти", - розповів журналістам один з друзів Перрі.

Він додав, що після цього Девід вискочив з машини та замкнув там пасажира. За кілька секунд пролунав вибух.

Телеканал Sky News повідомляє, що Перрі вже виписали з лікарні і він перебуває вдома.

Згорілий автомобіль досі перебуває на місці вибуху. Територію навколо перекрила поліція, на місці працюють криміналісти.