Взрыв в Ливерпуле: таксист предотвратил теракт, заперев смертника в авто - СМИ

Благодаря "героическим усилиям" водителя такси из Ливерпуля удалось избежать "ужасной катастрофы" в воскресенье, что могло привести к многочисленным жертвам.

Об этом заявила мэр города Джоан Андерсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Андерсон похвалила действия таксиста за то, что он запер дверь перед взрывом. Пассажир такси погиб на месте, а таксист был доставлен в больницу.

"Водитель такси своими героическими усилиями сумел предотвратить то, что могло стать абсолютно ужасающей катастрофой. Мы знаем, что таксист запер дверь. Наша благодарность ему", - сказала Андерсон.

Она добавила, что мужчина не получил травм, опасных для жизни, и он в "стабильном" состоянии и выздоравливает.

Личность погибшего пассажира официально не установлена. Полиция также пока не объявляла инцидент попыткой теракта, хотя расследование проводит подразделение по борьбе с терроризмом.

Правоохранители сообщили, что трех мужчин - 29, 26 и 21 лет - задержали в районе города Кенсингтон поздно в воскресенье

Таблоид Daily Mail со ссылкой на источники пишет, что таксист Дэвид Перри подобрал пассажира, который попросил отвезти его в англиканский собор. В соборе должен был завершиться парад в День Памяти, в котором приняли участие тысячи военных, ветеранов и первых лиц города.

Когда пассажир такси увидел, что дороги заблокированы, он попросил вместо этого увезти его в центр города.

"Когда они проезжали женскую клинику, он сказал остановить там. Была почти 11 утра. Дэвид заметил, что у пассажира к одежде прицеплены какие-то провода", - рассказал журналистам один из друзей Перри.

Он добавил, что после этого Дэвид выскочил из машины и запер там пассажира. Через несколько секунд раздался взрыв.

Телеканал Sky News сообщает, что Перри уже выписали из больницы и находится дома.

Сгоревший автомобиль до сих пор находится на месте взрыва. Территорию вокруг перекрыла полиция, на месте работают криминалисты.