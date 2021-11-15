Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Через вибух у Ліверпулі затримано четвертого підозрюваного, поліція каже про теракт

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:39

Британська поліція оголосила, що недільний вибух біля лікарні в Ліверпулі був терористичним інцидентом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Детективи затримали четвертого чоловіка через вибух, в результаті якого загинув пасажир таксі.

Поліція припускає, що саме цей пасажир взяв в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли таксі під’їхало біля приймальні Ліверпульської жіночої лікарні.

Обшук провели за двома адресами та за однією з них знайшли "значущі речі".

Мотиви інциденту "незрозумілі", повідомили в поліції.

Водія таксі, який врятувався від вибуху автомобіля, звати Девід Перрі. Його виписали з лікарні, він одужує вдома.

Правоохоронці раніше повідомили, що трьох чоловіків - 29, 26 і 21 років - затримали в районі міста Кенсінгтон пізно в неділю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія тероризм інциденти
powered by lun.ua

Статті

СОТ створює правила для електронної торгівлі: чого очікувати українському бізнесу

У разі прийняття угоди СОТ про електронну комерцію, Україна візьме на себе багато дуже амбітних зобов’язань, часто навіть не відображених у законодавстві.
15 листопада 2021 — Леоніла Гугля, Анжела Махінова

Підпис за стандартами ЄС: що дасть Україні впровадження системи eSignature

Багато країн прагнуть взаємного визнання електронних підписів з країнами ЄС. Україна може стати першою. Чому це так важливо?
15 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Трохи менш проросійська: хто у Франції руйнує стереотипи щодо України та РФ

Франція традиційно вважається скептично налаштованою до європейських перспектив України та дружньою до РФ. Проте ситуація поступово змінюється.
12 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда