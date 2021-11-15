Через вибух у Ліверпулі затримано четвертого підозрюваного, поліція каже про теракт

Британська поліція оголосила, що недільний вибух біля лікарні в Ліверпулі був терористичним інцидентом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Детективи затримали четвертого чоловіка через вибух, в результаті якого загинув пасажир таксі.

Поліція припускає, що саме цей пасажир взяв в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли таксі під’їхало біля приймальні Ліверпульської жіночої лікарні.

Обшук провели за двома адресами та за однією з них знайшли "значущі речі".

Мотиви інциденту "незрозумілі", повідомили в поліції.

Водія таксі, який врятувався від вибуху автомобіля, звати Девід Перрі. Його виписали з лікарні, він одужує вдома.

Правоохоронці раніше повідомили, що трьох чоловіків - 29, 26 і 21 років - затримали в районі міста Кенсінгтон пізно в неділю.